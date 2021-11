30 novembre 2021

Il prossimo anno la WTO analizzerà i problemi del trasporto marittimo con i rappresentanti del settore

Lo ha annunciato la direttrice generale Okonjo-Iweala rispondendo all'esortazione dell'ICS di prestare maggiore attenzione allo shipping

In vista dei negoziati commerciali multilaterali ad alto livello che si terranno in questi giorni presso la World Trade Organization, ricordando che le discussioni sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo presso la WTO si sono interrotte da diversi anni e che gli impegni a tale riguardo assunti nei negoziati precedenti dai governi nazionali mancano di certezza giuridica lasciando il settore in una perpetua incertezza, l'associazione marittima International Chamber of Shipping (ICS) ha esortato la direttrice generale della WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, a prestare maggiore attenzione al trasporto marittimo nelle trattative commerciali presso la World Trade Organization.

L'ICS ha reso noto che Okonjo-Iweala ha confermato che, «con tutti i problemi della supply chain riscontrati quest'anno, c'è un crescente interesse verso il settore del trasporto marittimo, comprese le questioni che generano strozzature della catena di approvvigionamento». «Abbiamo già incontrato alcune delle principali compagnie di navigazione - ha fatto sapere il direttore generale della WTO - e il prossimo anno prevediamo di tenere un ampio dialogo con l'intero settore al fine di comprendere meglio questi problemi, quali erano le loro difficoltà e cosa si può fare per affrontarle. Ciò - ha precisato Okonjo-Iweala - potrebbe condurre la WTO ad analizzare altre questioni che incidono sul settore».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail