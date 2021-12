1 dicembre 2021

PSA compra la società di logistica statunitense BDP International

Per il gruppo singaporiano è la prima acquisizione di un'azienda che non opera attività portuali o attività logistiche direttamente connesse alle operazioni portuali

Il gruppo portuale PSA International di Singapore ha siglato un accordo per comprare dalla società di private equity Greenbriar Equity Group l'intero capitale della BDP International, società di logistica statunitense che ha 133 uffici in tutto il mondo ed opera a servizio di diverse multinazionali gestendo sypply chain complesse.

Per PSA si tratta della prima acquisizione di una società che non opera attività portuali o attività logistiche direttamente connesse alle operazioni portuali. «Questo per noi - ha confermato l'amministratore delegato di PSA International, Tan Chong Meng - è un momento entusiasmante dato che BDP sarà la prima importante acquisizione di questo tipo da parte di PSA: un fornitore globale di soluzioni integrate per la supply chain e per i trasporti con capacità logistiche end-to-end. I suoi punti di forza completeranno ed amplieranno la capacità di PSA di fornire soluzioni per le merci flessibili, resilienti e innovative».

«Attraverso la rilevante capacità di PSA e la sua estesa presenza sui mercati di tutto il mondo - ha affermato l'amministratore delegato e presidente di BDP International, Mike Andaloro, commentando l'acquisizione - intraprenderemo un nuovo capitolo di crescita con incredibili opportunità per ottimizzare le attività della supply chain globale a vantaggio dei nostri clienti».



