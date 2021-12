1 dicembre 2021

Nel terzo trimestre il porto di Tanger Med ha movimentato 23,5 milioni di tonnellate di merci (+30%)

Stessa crescita nei primi nove mesi del 2021

Comunicando i risultati finanziari conseguiti nel terzo trimestre di quest'anno, l'Autorità Portuale di Tanger Med ha reso noto che nel periodo il porto marocchino ha movimentato 23,5 milioni di tonnellate di merci rispetto a 18 milioni di tonnellate nel periodo luglio-settembre del 2020. Nei primi nove mesi del 2021 il traffico è stato di 75,5 milioni di tonnellate, con un incremento del +30% sul corrispondente periodo dello scorso anno.







