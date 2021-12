1 dicembre 2021

La Federazione del Mare ha rinnovato il proprio sito internet

Mattioli: è più accurato e intuitivo nelle informazioni rese disponibili oltre che di più facile e rapida consultazione

La Federazione del Sistema Marittimo Italiano (Federazione del Mare) ha attivato il proprio nuovo sito internet, all'indirizzo federazionedelmare.it, che è stato completamente rinnovato nella sua veste grafica per favorire la navigazione e rendere più facile il reperimento delle informazioni. Il restyling grafico e strutturale è stato pensato anche per rendere più efficace e immediata la comunicazione delle attività non solo della Federazione ma anche delle organizzazioni federate e degli enti partner che insieme costituiscono il network dei cluster marittimi.

«Fornire informazioni e notizie in tempi sempre più rapidi - ha spiegato il presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli - ha stimolato la modernizzazione del nostro sito web. È più accurato e intuitivo nelle informazioni rese disponibili oltre che di più facile e rapida consultazione nelle varie sezioni». La Federazione del Mare si sta avvicinando anche al mondo dei social media: sono già attivi la pagina su LinKedin ed un canale su Youtube facilmente raggiungibili dal nuovo sito web.

Costituita nel maggio 1994, la Federazione del Mare riunisce gran parte delle organizzazioni del settore: Accademia Italiana della Marina Mercantile (formazione), Aidim (diritto marittimo), Ancip (lavoro portuale), Ania (assicurazione), Assonave (cantieristica navale), Assoporti (amministrazione portuale), Assorimorchiatori (rimorchio portuale), Cetena (ricerca navale), Collegio Capitani (stato maggiore marittimo), Confindustria Nautica (nautica da diporto), Confitarma (navigazione mercantile), Federagenti (agenzia e intermediazione marittime), Fedepiloti (pilotaggio), Federpesca (navigazione peschereccia), Fedespedi (trasporti internazionali), Inail/Ex-ipsema (previdenza marittima) e Rina (certificazione e classificazione).



