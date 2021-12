1 dicembre 2021

Le disfunzioni della rete ferroviaria tedesca compromettono i trasporti su rotaia in tutta Europa

Lo denunciano CLECAT, ERFA, ESC, Essenscia, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, RailGood, UIP e UIRR

Le principali associazioni europee dei settori delle spedizioni e della logistica e del trasporto ferroviario e intermodale hanno inviato una lettera alla Commissione Europea e ai ministri entrante e uscente del dicastero dei Trasporti della Germania per denunciare le inefficienze che da due settimane caratterizzano la rete ferroviarie tedesca, situazione - hanno spiegato nella missiva CLECAT, ERFA, ESC, Essenscia, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, RailGood, UIP e UIRR - che, anche in mancanza di capacità alternativa disponibile, sta determinando il blocco sia del trasporto merci su rotaia in Germania sia di quello che transita attraverso i principali corridoi ferroviari europei.

Le associazioni hanno specificato che il problema, che ha assunto una dimensione europea con sei dei nove corridoi ferroviari merci europei che transitano attraverso la Germania, è causato principalmente da intensi lavori di costruzione sulla rete ferroviaria tedesca dovuti ad un ritardo degli investimenti e che molte parti del sistema ferroviario, in particolare lungo il corridoio ferroviario merci Reno-Alpi, non funzionano in modo efficiente e decine di treni merci internazionali sono stati fermati o hanno subito forti ritardi. A peggiorare la situazione - hanno precisato le associazioni - ci sono gli attuali problemi di congestione nei porti e nei loro hinterland.



