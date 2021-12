1 dicembre 2021

Rilevante crescita dell'attività di autostrada viaggiante svolta da Rail Cargo Group

Nei primi dieci mesi di quest'anno trasportati volumi di traffico superiori a quelli realizzati negli anni 2020 e 2019

L'azienda ferroviaria austriaca Rail Cargo Group (RCG) ha reso noto che nei primi dieci mesi di quest'anno i propri servizi di autostrada viaggiante hanno trasportato volumi di traffico superiori a quelli realizzati sia nell'intero 2020 che nell'intero 2019. Nel periodo gennaio-ottobre del 2021, infatti, sui carri ferroviari movimentati da RCG sono stati trasportati 158mila camion rispetto a 147mila trasportati lo scorso anno e 151mila nel 2019. La società austriaca ha specificato che questa crescita è quasi interamente attribuibile al significativo incremento di collegamenti Ro-La sull'asse del Brennero attraverso il quale, da gennaio ad ottobre scorsi, sono stati trasportati su rotaia 135mila autoveicoli pesanti.





