2 dicembre 2021

European Cargo Logistics ha attivato un servizio ferroviario shuttle tra Lubecca e Melzo

Affianca il collegamento fra il porto della città tedesca e Verona

La tedesca European Cargo Logistics (ECL), società di logistica e di trasporto intermodale dell'Autorità Portuale di Lubecca, ha attivato un servizio ferroviario tra il porto di Lubecca e Melzo (Milano) che è realizzato in partnership con la TX Logistik del gruppo Mercitalia e che affianca il servizio shuttle tra Lubecca e Verona già operato da ECL.

L'offerta di ECL per i collegamenti intermodali tra l'Italia e la Scandinavia via Lubecca include ora nove rotazioni settimanali che collegano Verona (sette rotazioni) e Milano (due rotazioni) con Lubecca, dove gli arrivi e le partenze dei treni blocco sono coordinate con quelle dei traghetti da e per la Scandinavia.







