2 dicembre 2021

La statunitense Maritime Partners compra mille imbarcazioni fluviali della J. Russell Flowers

La flotta dell'azienda sale a circa 1.600 unità

La statunitense Maritime Partners, LLC, attraverso i fondi che gestisce, ha comprato dalla connazionale J. Russell Flowers, Inc. e dalle sue affiliate oltre mille imbarcazioni per il trasporto fluviale operate con noleggio a scafo nudo. Con la transazione, la consistenza della flotta della Maritime Partners sale a circa 1.600 imbarcazioni di questo tipo per un valore complessivo stimato in circa 1,2 miliardi di dollari che rende la società il principale noleggiatore di mezzi fluviali degli Stati Uniti.







