2 dicembre 2021

FRS Iberia chiude i propri collegamenti marittimi con le Baleari

Con la crisi sanitaria - ha spiegato la compagnia - queste rotte generano perdite

La compagnia di navigazione spagnola FRS Iberia ha annunciato la prossima cessazione dei propri servizi per le isole Baleari, rotte - ha spiegato l'azienda - che generano perdite a causa dell'attuale situazione della pandemia di Covid-19 in Europa e Nord Africa che implica una notevole riduzione del traffico dei passeggeri. La linea Melilla-Motril verrà servita sino al prossimo 10 dicembre e quella Alcudia-Ciudadela sino al 15 dicembre.







