2 dicembre 2021

MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique celebrano un doppio evento

Varo tecnico di “MSC World Europa” e cerimonia della moneta per “MSC Euribia”

Oggi MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique, nel cantiere navale francese di Saint-Nazaire, hanno celebrato il varo tecnico di MSC World Europa e la cerimonia della moneta di MSC Euribia, navi che saranno entrambe alimentate a gas naturale liquefatto. Le due unità entreranno nella flotta compagnia crocieristica nel 2022 e nel 2023 nell'ambito di un piano di investimenti da tre miliardi di euro che prevede la costruzione di tre unità con propulsione a GNL. La realizzazione della terza nave, MSC World Europa II, inizierà nel 2023 per concludersi nel 2025.

MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique hanno reso noto che a bordo di MSC World Europa verrà installato un impianto sperimentale di celle a combustibile conosciuto come Blue Horizon. Questa tecnologia innovativa utilizzerà il gas naturale liquefatto per convertire il combustibile in elettricità con un'efficienza tra le più elevate ad oggi disponibili, producendo così energia elettrica e calore a bordo. È la prima volta che una cella a combustibile alimentata a GNL verrà utilizzata a bordo di una nave da crociera. La nuova tecnologia di cella a combustibile scelta da MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique, sviluppata da Bloom Energy, è definita SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) ed è in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di un ulteriore 30% rispetto a un motore alimentato a GNL convenzionale, senza emissioni di ossido di azoto, di ossido di zolfo e di particolato fine. Oltre che con il GNL, questa tecnologia ha il vantaggio di essere compatibile con altri combustibili a basso contenuto di carbonio come il metanolo, l'ammoniaca e l'idrogeno, rappresentando così la base di partenza per adozioni future su più larga scala.

«La giornata di oggi - ha evidenziato il presidente esecutivo di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago - rappresenta un'ulteriore e fondamentale tappa del nostro percorso finalizzato a conseguire, entro il 2050, l'azzeramento delle emissioni nette delle nostre attività marittime. La costruzione di queste due navi, che richiede miliardi di euro di investimenti, rende quindi sempre più concreta la nostra visione di un'industria crocieristica a emissioni zero. Il gas naturale liquefatto, che rappresenta il carburante più pulito attualmente disponibile su larga scala sul mercato, è all'avanguardia della cruciale transizione ecologica che ci troviamo ad affrontare».

Nel corso della cerimonia il presidente di Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing, ha ricordato che queste navi sono la quindicesima e la sedicesima che l'azienda navalmeccanica francese costruisce per MSC Crociere, dimostrando così l'eccellente collaborazione in essere tra i due gruppi a partire dagli anni '90.

Dopo il varo tecnico tenutosi oggi, MSC World Europa verrà ora trasferita nel bacino di carenaggio per il completamento dei lavori previsto a novembre 2022. La nave accoglierà i suoi primi ospiti a partire dal mese successivo e trascorrerà la sua stagione inaugurale nella regione del Golfo Persico per crociere di sette notti in partenza da Dubai verso la vicina metropoli di Abu Dhabi, sull'isola di Sir Bani Yas, Dammam in Arabia Saudita, visitando l'oasi di Al Ahsa, un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO, e Doha, la futuristica capitale del Qatar, prima di tornare a Dubai per una notte in città. Partendo da Dubai il 25 marzo 2023, MSC World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo. Nell'estate del 2023 offrirà crociere di sette notti toccando i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, così come La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.



