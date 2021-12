2 dicembre 2021

Tirrania-CIN condannata a pagare 160 milioni di euro

Decisione del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale di Milano, accertata la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da Tirrenia in amministrazione straordinaria, ha condannato C.I.N. (gruppo Moby) al pagamento di 159,1 milioni di euro. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa “Ansa” ricordando che la decisione odierna è soltanto l'ultimo round del match fra l'amministrazione straordinaria di Tirrenia e il gruppo Moby di Vincenzo Onorato, dopo il sequestro da 20 milioni di euro disposto in novembre dal Tribunale di Milano contro la holding Onorato Armatori.







