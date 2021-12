3 dicembre 2021

Nuovo polo logistico di GLS Italy a Padova

È situato nel VGP Park Padova

Oggi a Padova è stato inaugurato il nuovo polo logistico del corriere espresso GLS Italy situato nel VGP Park Padova della VGP, azienda paneuropea che realizza e fornisce parchi logistici e semi industriali. All'interno del nuovo magazzino, che si estende su un'area totale di circa 7.100 metri quadri, grazie all'investimento di oltre due milioni di euro effettuato da GLS Italy è stata installata una macchina di ultima generazione per lo smistamento dei colli che garantisce un altissimo livello di automazione gestendo oltre 10.000 colli l'ora con solo 30Kw di assorbimento. In aggiunta all'investimento per il sorter, GLS Italy sosterrà una spesa di circa 7,2 milioni di euro in 12 anni per l'utilizzo del nuovo centro di smistamento.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec