6 dicembre 2021

Venerdì l'inaugurazione del nuovo Cruise Terminal Passeggeri del porto di Trapani

Sarà preceduta dalla terza edizione della conferenza “Noi, il Mediterraneo”

Venerdì prossimo sarà inaugurato il nuovo Cruise Terminal Passeggeri del porto di Trapani, con il quale lo scalo siciliano intende competere sul mercato delle crociere nel Mediterraneo. Il taglio del nastro sarà preceduto dalla terza edizione della conferenza “Noi, il Mediterraneo”, che si terrà al museo regionale “Agostino Pepoli” alla presenza di numerosi ospiti del mondo dello shipping.



Programma

ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI

Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani

Nello Musumeci, Presidente della Regione

SE L'OROLOGIO DELL'ECONOMIA TORNA A FUNZIONARE 10.10 Trapani e Palermo, la sfida della ripartenza

Pasqualino Monti, Presidente AdSP del Mare di Sicilia occidentale 10.40 Il nuovo waterfront:

Presentazione del progetto vincitore del concorso internazionale di idee 11.00 Al Sud sventola la bandiera del rilancio

Ne discutono Sergio Rizzo, Giulio Sapelli e Giovanni Tria con Nicola Porro e Luca Telese 12.00 Per una nuova centralità del Mediterraneo

Round table:

Beniamino Maltese, Executive Vice President e Chief Financial Officer di Costa Crociere S.p.A

Luigi Merlo, Responsabile Relazioni istituzionali Gruppo MSC

Il mondo dello shipping e dei porti:

Stefano Messina, Presidente Assarmatori

Alessandro Santi, Presidente Federagenti 12.45 Pasqualino Monti a colloquio con Nicola Porro e Luca Telese 13.00 Conclusioni

Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

L'evento sarà moderato da Nicola Porro e Luca Telese 13.30 Inaugurazione del Trapani Cruise Terminal Passeggeri 14.00 Light Lunch



