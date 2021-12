6 dicembre 2021

Oggi in Cina è nato il nuovo gruppo logistico China Logistics Group

Azionisti strategici sono China Eastern Airlines, China COSCO Shipping, e China Merchants Group

Oggi a Pechino è stata celebrata l'istituzione della China Logistics Group Co., società nata dalla fusione della China Railway Materials Group Corporation, l'azienda pubblica cinese per la fornitura di materiale rotabile ferroviario e attiva in diversi settori industriali e logistici, e della China Chengtong Holdings Group, società di investimenti pubblica cinese per la ristrutturazione e trasformazione delle aziende pubbliche nazionali, e che vede la partecipazione, in qualità di investitori strategici sempre a capitale pubblico, della compagnia aerea cinese China Eastern Airlines, del gruppo armatoriale cinese China COSCO Shipping, e della China Merchants Group, attiva nei comparti dei trasporti e della finanza e nel settore immobiliare. I tre investitori strategici detengono rispettivamente il 10,0%, 7,3% e 4,9% del capitale di China Logistics Group.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail