6 dicembre 2021

È targato Genova il primo eManifest per merci in arrivo

La sperimentazione, avviata con successo, è partita dal porto di Napoli

Spediporto, l'associazione degli spedizionieri di Genova, ha reso noto che è genovese il primo manifesto Merci in Arrivo grazie al completamento da parte di Hub Telematica, società partecipata da Spediporto, Assagenti e Sis, del progetto di reingegnerizzazione merci del sistema telematico dell'Agenzia delle Dogane. La sperimentazione, avviata con successo, è partita dal porto di Napoli. L'ufficio doganale Napoli centrale, infatti, è stato scelto come pilota per la sperimentazione operativa delle nuove modalità di presentazione del Manifesto Merci in Arrivo. La ricezione del primo esito del nuovo sistema eManifest, contraddistinto dall'MRN 21ITQWRA00000000M1 - ha sottolineato Spediporto - è un importante e prestigioso traguardo conseguito da Hub Telematica che conferma il percorso intrapreso a partire da Genova con l'avvio della telematizzazione doganale avvenuto nel 1997.

In questi giorni sono in corso ulteriori attività, sempre sulla dogana pilota, ed è previsto nel breve l'avvio di test anche presso altri uffici doganali.



