7 dicembre 2021

Cambio al vertice del gruppo armatoriale cinese COSCO

Xu Lirong rassegna le dimissioni e subentra Wan Min

Xu Lirong, il presidente del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. che opera servizi marittimi containerizzati principalmente attraverso le compagnie COSCO Shipping Lines e Orient Overseas Container Line (OOCL) e servizi terminalistici portuali attraverso la controllata COSCO Shipping Ports, ha rassegnato le dimissioni lasciando un incarico in cui era stato riconfermato dal consiglio di amministrazioni il 30 ottobre scorso. Consiglio di amministrazione che ha ora assegnato l'incarico di presidente del gruppo al cinquantatreenne Wan Min,

Il sessantatreenne Lirong ha iniziato la sua carriera, tutta svoltasi nell'ambito del gruppo COSCO, nel marzo 1975 ricoprendo la carica di segretario del partito comunista cinese dei più importanti rami di business del gruppo, requisito indispensabile per guidare il gruppo armatoriale. Lo stesso Wan Min è segretario del partito della China COSCO Shipping Corporation, la società pubblica cinese che direttamente e indirettamente detiene il 46,22% del capitale della COSCO Shipping Holdings Co. Wan, che ha svolto anch'egli pressoché l'intera carriera nell'ambito del gruppo COSCO, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della COSCO Shipping Holdings Co. e direttore esecutivo della Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL), che detiene l'intero capitale della OOCL, con effetto da ieri.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail