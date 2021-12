7 dicembre 2021

L'import-export dell'Austria registra valori assai più elevati di quelli pre-pandemia

Thomas: la crisi del coronavirus è ormai nello specchietto retrovisore

Nei primi nove mesi di quest'anno, e per il settimo mese consecutivo al 30 settembre 2021, l'import-export dell'Austria ha segnato un incremento rispetto al periodo pre-crisi causato dalla pandemia di Covid-19. «Il commercio estero dell'Austria - ha sottolineato oggi il direttore generale dell'istituto statistico austriaco, Tobias Thomas, rendendo noti gli ultimi dati - è ancora in crescita e vede la crisi del coronavirus solo nello specchietto retrovisore. Con un aumento del +17,2% delle importazioni e del +15,3% delle esportazioni rispetto a settembre 2019 - ha specificato con riferimento ai valori dell'import-export di settembre 2021 - il commercio estero è ben al di sopra del livello pre-crisi».

Nei primi nove mesi del 2021 il valore delle importazioni austriache è risultato pari a 129,81 miliardi di euro, con un rialzo del +22,5% sullo stesso periodo del 2020, mentre il valore delle esportazioni è ammontato a 121,79 miliardi di euro (+16,3%). Nel solo terzo trimestre di quest'anno i due valori hanno registrato aumenti rispettivamente del +22,5% e +16,3% sul periodo luglio-settembre del 2020.

Quanto ai principali partner commerciali dell'Austria, nei primi nove mesi di quest'anno la più elevata crescita assoluta delle importazioni è stata segnata quelle dalla Germania (+17,0%) seguita da Cina (+28,2%), Italia (+26,0%), Svizzera (+27,3%) e Repubblica Ceca (+24,9%); relativamente alle esportazioni, ad eccezione della Francia (-2,2%), tutti i dieci più importanti partner per le esportazioni austriache hanno registrato un aumento, in particolare Germania (+16,4%), Italia (+27,1%), Stati Uniti (+18,3%), Svizzera (+6,5%) e Polonia (+21,2%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail