7 dicembre 2021

UIRR, il trasporto combinato door-to-door emette il 60-90% di CO2 in meno rispetto all'autotrasporto Euro 6

Inoltre - ha sottolineato l'associazione - il suo fabbisogno energetico è inferiore del 40-70%

L'International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR) ha pubblicato i risultati di uno studio sull'impronta di carbonio e l'efficienza energetica del trasporto combinato realizzato dalla d-fine GmbH di Francoforte che evidenziano - ha sottolineato l'associazione - come oggi il trasporto combinato door-to-door emetta il 60-90% di CO2 in meno rispetto alla corrispondente alternativa unimodale del trasporto stradale più efficiente dal punto di vista delle emissioni (Euro 6). Inoltre - ha evidenziato ancora UIRR - il fabbisogno energetico del trasporto combinato door-to-door, misurato in megajoule per tonnellata per chilometro risulta inferiore del 40-70% rispetto all'autotrasporto Euro 6.

UIRR ha specificato che per di più le prospettive del trasporto combinato door-to-door sono rosee in quanto un ulteriore miglioramento delle sue prestazioni non richiede scoperte scientifiche: grazie ad un già elevato livello di elettrificazione, il trasporto combinato door-to-door è infatti in grado di utilizzare direttamente l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail