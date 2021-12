9 dicembre 2021

CMA CGM compra gran parte del ramo di business Commerce & Lifecycle Services della Ingram Micro

Transazione del valore di tre miliardi di dollari

Si registrano da tempo numerose conferme dell'intenzione degli armatori attivi nel segmento del trasporto marittimo containerizzato di incrementare la propria presenza nel segmento della logistica al servizio dell'e-commerce, settore in prodigiosa espansione accelerata dagli effetti della pandemia globale di Covid-19. Una nuova riprova di questa strategia giunge dal gruppo armatoriale francese CMA CGM che ha effettuato un'altra acquisizione nel settore della logistica per l'e-commerce stringendo un accordo per comprare gran parte del ramo di business Commerce & Lifecycle Services (CLS) della statunitense Ingram Micro, azienda distributrice di prodotti tecnologici e specializzata anche nella supply chain per il settore dell'information technology.

Il gruppo marittimo ha reso noto che il valore della transazione, che si prevede sarà portata a termine nel primo semestre del prossimo anno, sarà di 3,0 miliardi di dollari e che l'acquisizione include la piattaforma tecnologica basata su cloud Shipwire e le attività di spedizione in Nord America, Europa, America Latina e Asia-Pacifico, mentre le rimanenti attività della CLS rimarranno alla Ingram Micro. Inoltre CMA CGM ha specificato che le attività acquisite rappresentano ricavi previsti per il 2021 pari a 1,7 miliardi di dollari e includono 11.500 lavoratori operativi in 59 strutture logistiche principalmente negli USA e in Europa.

Con l'acquisizione il gruppo transalpino rafforzerà notevolmente la propria società logistica CEVA Logistics, acquisita nel 2019 ( dell'8 aprile 2019), che, forte di una presenza in circa 1.100 siti di 160 nazioni, avrà una forza lavoro di circa 90.000 persone. «Dopo aver portato a termine quest'anno il proprio piano di ristrutturazione - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della CMA CGM, Rodolphe Saadé - CEVA Logistics accelererà il suo sviluppo e si unirà ai quattro leader mondiali della contract logistics. La sua posizione sarà notevolmente rafforzata nei mercati degli Stati Uniti e dell'Europa, incrementando la propria capacità di cogliere le opportunità offerte dal boom dell'e-commerce».



