9 dicembre 2021

A novembre i ricavi di Evergreen sono aumentati del +159,1%

Nei primi undici mesi del 2021 l'incremento è stato del +139,3%

Lo scorso mese è proseguito l'impressionante incremento dei ricavi registrati mensilmente dalla compagnia di navigazione containerizzata Evergreen Marine Corporation che si sono attestati a 51,04 miliardi di dollari di Taiwan (1,8 miliardi di dollari USA), con un rialzo del +159,1% sul novembre 2020. Si tratta del secondo più elevato volume d'affari mensile della compagnia, inferiore solo al record storico di 52,73 miliardi di dollari taiwanesi segnato ad ottobre 2021.

Nei primi undici mesi di quest'anno i ricavi dell'Evergreen sono ammontati a 437,17 miliardi di dollari di Taiwan, con una crescita del +139,3% sul periodo gennaio-novembre del 2020.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail