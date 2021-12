10 dicembre 2021

Costamare ordina la costruzione di otto portacontainer

Quattro navi avranno una capacità di 13.000 teu e quattro di 15.000 teu. Comprate sette portarinfuse

La greca Costamare, che ha sede legale nelle Isole Marshall, ha reso noto di aver ordinato la costruzione di due portacontainer da 13.000 teu ad un cantiere navale asiatico e di aver esercitato opzioni per la costruzione di altre due navi da 13.000 teu e di quattro da 15.000 teu. Le nuove unità navali saranno prese in consegna fra il terzo trimestre del 2023 e il primo trimestre dell'anno successivo. Costamare ha precisato che le otto portacontenitori saranno impiegate da una primaria compagnia di navigazione attraverso contratti di noleggio a lungo termine.

Inoltre la compagnia ellenica ha comunicato di aver acquistato sette navi rinfusiere della capacità compresa fra 88mila e 81mila tonnellate di portata lorda e costruite fra il 2009 e il 2015. Queste unità saranno prese in consegna tra il prossimo mese e il gennaio 2022.



