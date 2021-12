10 dicembre 2021

Inaugurato il terminal crociere e passeggeri del porto di Trapani

Opera del valore di sette milioni di euro

Oggi nel porto di Trapani è stato inaugurato il nuovo terminal crociere e passeggeri che affianca il Trapani Fast Ferry Terminal, l'altra struttura ricettiva realizzata nel 2019. Il valore della nuova opera, assieme ad altri lavori di manutenzione effettuati, è di sette milioni di euro. Per dare continuità al progetto del terminal crociere si procederà anche a un intervento sulla banchina est del Molo Sanità che riguarda il consolidamento e l'adeguamento antisismico delle strutture che insistono sulla banchina e che, integrandosi con quello del terminal crociere e passeggeri inaugurato oggi, produrrà la piena operatività del Molo Sanità. Con queste opere il valore complessivo dell'intervento sale ad otto milioni di euro.





