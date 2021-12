14 dicembre 2021

Oltre cinque milioni di euro di aiuti UE agli ex lavoratori sardi di Air Italy e del Porto Canale di Cagliari

Via libera definitivo del Parlamento europeo

Oggi il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'erogazione di circa 5,4 milioni di euro di aiuti UE per gli ex lavoratori sardi di Air Italy e del Porto Canale di Cagliari. In particolare, gli eurodeputati hanno approvato le due richieste dell'Italia di sostegno dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero (FEG) per i lavoratori sardi di Air Italy e di Porto Canale, affermando che «le incidenze sociali degli esuberi dovrebbero essere considerevoli per l'economia sarda, anch'essa fortemente colpita dalla crisi della Covid-19, in cui il numero di posti di lavoro è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % nell'intera Italia».

Dei 5,4 milioni di euro stanziati in aiuto degli 801 lavoratori licenziati dai loro impiego nei settori del trasporto aereo e delle attività portuali in Sardegna, quasi 3,9 milioni andranno ai lavoratori sardi di Air Italy mentre i restanti 1,5 milioni ai 190 lavoratori della Porto Industriale di Cagliari del gruppo Contship Italia, azienda posta in liquidazione volontaria, che a settembre 2020 sono stati licenziati.



