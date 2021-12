15 dicembre 2021

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci ha registrato un rialzo del +5,7%

I passeggeri sono cresciuti del +70,8%

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti greci hanno movimentato complessivamente 39,1 milioni di tonnellate di merci, con una ripresa del +5,7% sullo stesso periodo del 2020 quando la pandemia di Covid-19 aveva iniziato a generare un forte impatto negativo sulle attività portuali determinando un calo del -11,5% sul secondo trimestre del 2019. Il dato del periodo luglio-settembre del 2021 risulta comunque inferiore del -6,4% rispetto al volume di traffico movimentato nel secondo trimestre del 2019.

L'autorità statistica ellenica ha reso noto oggi che nel secondo trimestre di quest'anno il solo traffico internazionale nei porti greci è stato pari a 31,7 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +3,7% sul terzo trimestre del 2020 (-3,6% sul terzo trimestre del 2019), mentre il traffico nazionale è ammontato a 7,5 milioni di tonnellate, con variazioni percentuali rispettivamente del +14,7% e -16,8% sui secondi trimestri del 2020 e del 2019.

Nel secondo trimestre del 2021 il traffico dei passeggeri nei porti greci è stato di 5,4 milioni di persone, il +70,8% in più sullo stesso periodo del 2020 e il -43,7% in meno sullo stesso periodo del 2019, di cui 195mila passeggeri dei servizi internazionali (rispettivamente +215,7% e -52,2%) e 5,2 milioni di passeggeri dei servizi nazionali (+68,0% e -43,7%).









