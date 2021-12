15 dicembre 2021

Teodoro Titi è il nuovo presidente della Sezione Yacht di Federagenti

Subentra a Giovanni Gasparini

Teodoro Titi è il nuovo presidente della Sezione Yacht di Federagenti. È stato nominato ieri per acclamazione durante l'assemblea e succede a Giovanni Gasparini. «È per me - ha dichiarato il brindisino Titi - un grande onore raccogliere il testimone in un momento in cui tutte le previsioni internazionali accreditano il mercato del lusso sul mare delle più alte potenzialità di crescita e sviluppo, specie nel bacino del Mediterraneo, con importantissime ricadute per il mercato e la portualità italiana». «Per me - ha affermato il presidente uscente Gasparini - è stato motivo di orgoglio guidare la sezione yacht della federazione ottenendo due risultati molto importanti: da un lato affermare all'interno della nostra categoria una professionalità specifica rispetto a un mercato in forte espansione; dall'altro definire, anche attraverso il Forum del Lusso Possibile (per il quale è già in cantiere l'edizione 2022 che si svolgerà fra maggio e giugno nella consueta cornice di Porto Cervo), un'immagine degli yacht e dei mega yacht come valore aggiunto, nella cornice del turismo di alta gamma, per il nostro Paese».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail