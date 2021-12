16 dicembre 2021

Marco Bertorello è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani

Subentra a Cesare Guidi che ha guidato la categoria per 19 anni

Marco Bertorello, ex presidente/capogruppo del Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova, è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani (ANGOPI). Lo ha eletto l'assemblea riunitasi in questi giorni a Pomezia. Ringraziando per l'ampissima maggioranza che ha sostenuto la sua elezione, Bertorello ha manifestato il suo preciso intendimento a muoversi nel solco del passato, a difesa dell'unitarietà della categoria e di un modello organizzativo, che, in linea con la disciplina unionale, ha dimostrato di essere idoneo a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio di ormeggio e battellaggio nei porti italiani.

La continuità rispetto alla passata politica associativa è anche assicurata dalla sostanziale riconferma degli organi apicali dell'associazione, nell'ambito dei quali Paolo Potestà, Marco Gorin e Giovanni D'Angelo, rispettivamente presidenti/capigruppo nei porti di Livorno, Venezia e Palermo, sono stati chiamati a ricoprire la carica di vice presidente dell'ANGOPI.

L'assemblea ha rivolto anche un caloroso ringraziamento a Cesare Guidi per la passione, la lungimiranza e le non comuni doti umane e professionali con le quali ha guidato la categoria per 19 anni. Guidi mantiene la carica di presidente dell'Ente Bilaterale e del Fondo di accompagno all'esodo, continuando a partecipare, anche in questo caso con un amplissimo consenso dell'assemblea, alla vita degli organi associativi.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail