16 dicembre 2021

Vopak entra nel business armatoriale in joint venture con la MOL

I due partner opereranno la FSRU “MOL FSRU Challenger”

L'olandese Vopak, primario gruppo internazionale nel settore dello stoccaggio di rinfuse liquide e gas, ha fatto il suo ingresso nel business armatoriale stringendo un accordo per acquisire il 49,99% del capitale di una nuova società che possiederà una Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). La restante quota di capitale sarà detenuta dal gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Il rigassificatore galleggiante MOL FSRU Challenger, il cui nome sarà cambiato in Bauhinia Spirit, sarà gestito ad Hong Kong da entrambi i partner nell'ambito di un contratto a lungo termine che la joint venture ha siglato con la Hong Kong LNG Terminal Ltd., joint venture partecipata dalle utilities Castle Peak Power Co. e The Hong Kong Electric Co.

La FSRU, che è lunga 345 metri e larga 55 ed è stata costruita nel 2017, ha una capacità di stoccaggio di 263mila metri cubi.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail