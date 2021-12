16 dicembre 2021

Hyundai Glovis farà del BLG Auto Terminal Bremerhaven il proprio hub europeo per il traffico di auto

Joint venture con BLG Logistics

Il gruppo portuale e logistico tedesco BLG Logistics ha siglato un accordo di partnership con la compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Glovis, specializzata nel trasporto di automobili, per la movimentazione di autovetture nel porto di Bremerhaven. La nuova società BLG GLOVIS BHV GmbH frutto dell'intesa, che per il gruppo BLG rappresenta la prima joint venture nel segmento del traffico di auto in un porto tedesco, inizierà l'attività il prossimo mese.

Da gennaio la Hyundai Glovis utilizzerà il BLG Auto Terminal Bremerhaven quale proprio hub europeo per il trasporto di veicoli tra l'Asia e l'Europa. La compagnia sudcoreana utilizza già il porto di Bremerhaven per il traffico di vetture della KIA e di altre case automobilistiche, flusso che attualmente rappresenta oltre un quarto del traffico movimentato al BLG Auto Terminal Bremerhaven.



