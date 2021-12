20 dicembre 2021

Uiltrasporti chiede che molte attività dei trasporti siano ricomprese tra i lavori usuranti

Tarlazzi: in caso contrario ci sarà la necessità di una mobilitazione del settore

Uiltrasporti chiede che molte attività del settore dei trasporti siano ricomprese tra i lavori usuranti al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro. «La discussione intorno all'elenco dei lavori gravosi e usuranti - ha spiegato il segretario generale del sindacato, Claudio Tarlazzi - non può lasciare indietro le moltissime attività dei trasporti che hanno queste specifiche caratteristiche. Penso ai lavoratori marittimi e portuali, ai conducenti delle metropolitane, al personale di manovra ferroviaria e ai macchinisti di treno, agli addetti dei trasporti a fune e quelli del carico e scarico dei bagagli del settore aereo, ma anche ai dipendenti delle imprese funebri. Questi lavori hanno tutte le caratteristiche dei lavori usuranti o gravosi, ma soprattutto incrociano tutti direttamente la questione della sicurezza sul lavoro».

«Questo tema - ha specificato Tarlazzi - è per noi fondamentale, non possiamo permetterci di rinunciare al riconoscimento di queste attività come gravose o usuranti soprattutto con la consapevolezza che si tratta di attività dove il rischio di infortuni è molto alto e in molti casi l'aspettativa di vita è ridotta».

«Ci aspettiamo - ha concluso il segretario generale di Uiltrasporti - che tutti questi lavori vengano ricompresi nell'elenco dei lavori usuranti/gravosi, in caso contrario ci sarà la necessità di una mobilitazione del settore trasporti. La qualità del lavoro e la sicurezza sono questioni davanti alle quali non possiamo permetterci di arretrare di un solo passo. I fatti di cronaca di questi giorni sono solo l'ultima dimostrazione che ancora oggi nel nostro Paese si muore di lavoro, una strage che dobbiamo assolutamente fermare mettendo in campo tutti gli strumenti necessari».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail