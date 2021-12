20 dicembre 2021

L'Interporto di Trieste - Fernetti inserito nella rete “Core” nell'ambito della proposta di revisione delle reti TEN-T

D'Agostino: ci auguriamo che l'iter di approvazione definitivo confermi la proposta della Commissione

L'Interporto di Trieste - Fernetti è una delle infrastrutture inserite nella rete “Core” nell'ambito della proposta legislativa per la revisione delle reti TEN-T redatta dalla Commissione Europea in seguito alle consultazioni e agli incontri bilaterali con gli Stati membri. Sottolineando che questo riconoscimento consentirà all'interporto di accedere ai cospicui finanziamenti del programma CEF (Connecting Europe Facility), che mette a disposizione 25,81 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, ha evidenziato che si tratta di «un ottimo risultato che rafforza il sistema logistico della nostra Regione, all'interno del quale l'Interporto di Trieste è cresciuto, ritagliandosi un ruolo sempre più importante dal punto di vista dell'integrazione con gli altri nodi e in un'ottica internazionale. Ma è anche un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e per l'investimento che la stessa Autorità di Sistema Portuale ha fatto sia all'interno della società che nelle altre aree che afferiscono all'Interporto». «Questo risultato - ha precisato D'Agostino - è un primo passaggio, ma ci auguriamo che l'iter di approvazione definitivo confermi la proposta della Commissione».

L'AdSP ha specificato che negli ultimi cinque anni l'infrastruttura retroportuale, situata al confine con la Slovenia, è diventata un hub chiave per il sistema intermodale regionale, da un lato saldando nuove alleanze strategiche con l'entrata nel capitale di un importante player internazionale come Duisport, e dall'altro acquisendo il controllo di nuove aree come FREEeste a Bagnoli della Rosandra e Cervignano.



