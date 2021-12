20 dicembre 2021

Insediato il tavolo permanente del sistema marittimo e portuale

Tarlazzi (Uiltrasporti), rappresenta l'accoglimento della richiesta che era alla base della nostra proclamazione di sciopero dei lavoratori portuali

Oggi si è insediato il tavolo permanente del sistema marittimo e portuale con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le parti sociali e tutti gli attori del settore. Commentando l'istituzione di questo tavolo, il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi,ha specificato che «rappresenta l'accoglimento della richiesta che era alla base della nostra proclamazione di sciopero dei lavoratori portuali organizzato per il 17 dicembre scorso e poi sospeso. L'importanza di questo tavolo - ha spiegato Tarlazzi - risiede nel suo obiettivo di dare organicità al confronto per una maggiore competitività al settore complessivo. Le azioni da compiere da qui al prossimo futuro sono fondamentali a partire dall'attuazione della riforma della legge 84/94, al tema posto dall'Unione Europea sulla natura giuridica delle Autorità portuali, al tema delle concessioni e dell'autoproduzione delle operazioni portuali a bordo nave, passando per il tema della sicurezza sul lavoro sulle navi e nei porti e quello della formazione e del lavoro usurante».

«Abbiamo - ha precisato il segretario generale della Uiltrasporti - grandi aspettative sul tavolo per mettere a terra questi obiettivi attraverso la necessaria sinergia che deve svilupparsi per rendere competitivo il sistema complessivo considerando che più dell'80% delle merci che entrano in Italia vengono dal mare e passano attraverso i porti e dove la valorizzazione del fattore umano è indispensabile».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail