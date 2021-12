21 dicembre 2021

A novembre il traffico dei container nel porto di Los Angeles è diminuito del -8,8%

L'authority portuale attribuisce il calo anche al consistente numero di scali di portacontenitori di ridotta capacità

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico dei container pari a 811mila teu, con una diminuzione del -8,8% sul novembre 2020 che è stata contenuta dall'aumento della movimentazione di container vuoti che hanno totalizzato 325mila teu (+10,6%). In calo, invece, sia i volumi di container pieni allo sbarco sia quelli all'imbarco che si sono attestati rispettivamente a 403mila teu (-13,2%) e 83mila teu (-36,8%).

L'authority portuale dello scalo californiano ha spiegato che al calo del traffico complessivo registrato a novembre 2021 ha contribuito la minore capacità delle navi che hanno fatto scalo a Los Angeles. Lo scorso mese - ha specificato la Port of Los Angeles - la metà delle 86 portacontainer arrivate in porto aveva una capacità inferiore a 5.300 teu e per movimentare i container da e per queste navi più piccole si impiega quasi lo stesso tempo necessario per portacontenitori di maggiore capacità.

Nei primi undici mesi di quest'anno il traffico totale è stato pari a quasi 9,9 milioni di teu, con una crescita del +18,7% sullo stesso periodo del 2020, di cui 5,1 milioni di teu pieni allo sbarco (+17,4%), 1,1 milioni di teu pieni all'imbarco (-21,1%) e 3,6 milioni di teu vuoti (+42,7%).

L'authority portuale ha evidenziato che per l'intero 2021 è atteso un traffico complessivo record pari a circa 10,7 milioni di teu, il 13% in più rispetto al precedente record storico stabilito nel 2018.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail