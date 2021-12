21 dicembre 2021

Meyer Werft consegna la nuova nave da crociera AIDAcosma ad AIDA Cruises

Ha una capacità di 5.228 passeggeri

Oggi nel cantiere navale di Papenburg del gruppo tedesco Meyer Werft si è svolta la cerimonia di consegna della nuova nave da crociera AIDAcosma alla compagnia AIDA Cruises che, attraverso Costa Crociere, fa capo al gruppo americano Carnival Corporation. Si tratta della nona nave che l'azienda germanica ha costruito per AIDA Cruises e, come la sua gemella AIDAnova, ha un sistema di propulsione alimentato a gas naturale liquefatto.

AIDAcosma, di 183mila tonnellate di stazza lorda, è lunga 337 metri e larga 42 metri. La nave può ospitare 5.228 passeggeri in 2.626 cabine e 1551 membri dell'equipaggio. Dalla fine del prossimo febbraio AIDAcosma sarà posizionata nel porto di Amburgo, da dove effettuerà crociere di sette giorni.





