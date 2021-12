22 dicembre 2021

Maersk comprerà la LF Logistics di Hong Kong per 3,6 miliardi di dollari

L'azienda asiatica ha circa 10mila dipendenti

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk prosegue nella sua strategia di penetrazione nel settore della logistica terrestre con l'acquisizione dell'intero capitale della LF Logistics Holdings, azienda logistica di proprietà del gruppo Li & Fung di Hong Kong (78,3% del capitale) e della Temasek Holdings di Singapore (21,7%). La transazione, che avrà un valore di 3,6 miliardi di dollari e sarà portata a termine nel 2022, verrà regolata interamente per cassa. Maersk e LF Logistics continueranno ad operare come società autonome.

L'intesa prevede che le attività di Global Freight Management della LF Logistics rimangano alla Li & Fung e prevede inoltre che il gruppo danese avvii una partnership strategica con Li & Fung per sviluppare soluzioni logistiche.

«Con questa iniziativa - ha spiegato Vincent Clerc, amministratore delegato della divisione Ocean & Logistics della Maersk - aumenteremo la nostra offerta di magazzinaggio e distribuzione e risponderemo alle esigenze in rapida crescita di contract logistics dei nostri clienti».

LF Logistics ha circa 10mila dipendenti in 14 nazioni della regione dell'Asia-Pacifico ed ha una rete di 223 magazzini della capacità complessiva di 2,7 milioni di metri quadri. Nel 2020 la società ha registrato un fatturato di circa 1,3 miliardi di dollari ed un margine operativo lordo di circa 235 milioni di dollari. Per l'esercizio 2021è atteso un fatturato di un miliardo di dollari e un EBITDA di 250 milioni di dollari.



