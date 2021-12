22 dicembre 2021

Scalo contemporaneo al porto di Gioia Tauro di due portacontainer da quasi 24mila teu

Le navi sono lunghe 400 metri e larghe 61

Al porto di Gioia Tauro hanno fatto scalo contemporaneamente due portacontainer da 23.656 teu. Sono le navi MSC Sixin e MSC Amelia, giunte ieri sera, che dopo le operazioni di carico e scarico oggi continueranno la navigazione verso altri scali portuali internazionali. Entrambe le portacontenitori sono lunghe 400 metri e larghe 61.

Le due navi sono impiegate sulle rotte marittime dell'alleanza armatoriale 2M costituita dalle due compagnie Maersk Line e Mediterranean Shipping Company (MSC). La MSC Sixin e la MSC Amelia sono utilizzate nei servizi tra Estremo Oriente ed Europa. Partita da Gioia Tauro, la prima portacontainer salperà diretta in Spagna, mentre la MSC Amelia partirà verso il canale di Suez e quindi il Far East.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail