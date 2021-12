22 dicembre 2021

Nel cantiere Fincantieri di Monfalcone ultimi ritocchi alla Discovery Princess

La nuova nave partirà per la prima crociera il 27 marzo

Discovery Princess, la nuova nave da crociera in costruzione nello stabilimento navalmeccanico di Monfalcone della Fincantieri, è uscita dal cantiere navale ed ha effettuato con successo le prove in mare. L'unità è quindi tornata in bacino per l'effettuazione di ulteriori rifiniture esterne ed interne per essere prossimamente consegnata alla compagnia Princess Cruises del gruppo Carnival Corporation in vista della prima crociera della nave in programma il 27 marzo dal porto di Los Angeles.

La Discovery Princess, che ha una capacità di 3.600 passeggeri, è la sesta e ultima nuova costruzione della classe “Royal”.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail