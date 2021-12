22 dicembre 2021

Oggi la società armatrice Ignazio Messina & C. ha festeggiato il suo centenario

Evento in presenza e in streaming

Oggi la società armatrice genovese Ignazio Messina & C. ha festeggiato il suo centenario. Fondata nel 1921 dal commendatore Ignazio Messina, sotto la guida della famiglia Messina la compagnia di navigazione si è sviluppata anche nei comparti della logistica e dei porti ed è oggi controllata dai rami familiari Messina e Gais tramite la Gruppo Messina Spa e il gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC) tramite Marinvest Srl.

La società, da sempre basata a Genova, occupa oltre mille dipendenti diretti ed è leader nel trasporto marittimo internazionale di linea tramite una flotta specializzata di navi portacontenitori ro-ro, gestisce il terminal portuale IMT a Genova e una estesa rete logistica che opera in Italia ma anche nei Paesi collocati sull'asse nord sud dei traffici marittimi in cui la compagnia è market leader.

La cerimonia celebrativa del centenario, che era stata pensata e progettata a Genova con ben differenti modalità, si è svolta invece in collegamento streaming per ottemperare alle misure di prevenzione Covid. Si è tenuta tuttavia anche in presenza presso la sede sociale alla presenza del sindaco di Genova, Marco Bucci, del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, del comandante in seconda del porto di Genova, Giovanni Stella in rappresentanza del contrammiraglio Sergio Liardo. e del vice direttore dei Cappellani del Lavoro, Don Gianpiero Carzino, e in collegamento streaming con la partecipazione di azionisti, consiglieri d'amministrazione, dipendenti e numerosi ex collaboratori. Con questo tradizionale evento aziendale i vertici della società hanno voluto ringraziare le donne e gli uomini che hanno contribuito allo sviluppo della società e che tutt'oggi lavorano per l'azienda che registra un tasso di “fedeltà” elevatissimo.









