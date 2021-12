24 dicembre 2021

Andato deserto il bando per il rilancio dell'ex scalo merci di Lecce Surbo

Bellanova: una battuta d'arresto ma non la parola fine

Non è pervenuta nessuna proposta per il rilancio dell'ex scalo merci di Lecce Surbo. Il bando di gara per la vendita del polo logistico leccese, pubblicato lo scorso 12 agosto da Sistemi Urbani del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con scadenza fissata per mercoledì scorso con un prezzo base di vendita di 1,6 milioni di euro per l'acquisto dell'area di oltre 85mila metri quadri, non ha destato l'interesse del mercato.

Per la vice ministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, e l'assessore regionale pugliese allo Sviluppo economico , Alessandro Delli Noci, ciò non dovrà fermare l'iniziativa per il rilancio dell'hub logistico. «Prendiamo atto - ha commentato Bellanova - che evidentemente le condizioni per una risposta positiva, che pure l'incontro promosso in Confindustria nel settembre scorso aveva lasciato intravedere, non si sono determinate cosi come ci auguravamo». Tuttavia - ha precisato la vice ministra - «continuo a considerare il rilancio di quell'infrastruttura uno snodo strategico al servizio del sistema produttivo ed economico della Puglia e più in generale del Mezzogiorno».

«La considero - ha proseguito Bellanova - una battuta d'arresto ma non la parola fine su una strategia di rilancio infrastrutturale che, a maggior ragione alla luce delle azioni previste nel PNRR, dei cinque miliardi destinati in Legge di Bilancio alla linea adriatica Lecce-Bologna, della ridefinizione delle mappe TEN-T proposte dalla Commissione Europea, del Decreto Zes, deve evidentemente trovare nuova linfa. Per questo, subito dopo la pausa natalizia, programmeremo un incontro con il gruppo FSI, Sistemi Urbani e Regione Puglia per una valutazione e una condivisione sul percorso di rilancio».



