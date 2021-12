27 dicembre 2021

Nuova società cinese per la ricerca e sviluppo di attrezzature e impiantistica per l'industria offshore

È partecipata da dieci aziende nazionali del settore dello shipping

Dieci aziende cinesi del settore dello shipping hanno costituito la società China Ocean Engineering Equipment Technology Development Co. che sarà attiva principalmente nel settore della ricerca e dello sviluppo di attrezzature e impiantistica per l'industria offshore con lo scopo di incrementare la competitività della Cina in questo mercato.

La China Ocean Engineering avrà un capitale sociale di 20 miliardi di yuan (3,1 miliardi di dollari), di cui 38 miliardi di yuan apportati dal gruppo navalmeccanico cinese China State Shipbuilding Corporation, che deterrà il 19% del capitale della nuova società, e 18 miliardi da ciascuno degli altri partner che possiederanno ognuno quote pari al 9% del capitale. Gli altri nove azionisti di China Ocean Engineering sono il gruppo armatoriale China COSCO Shipping Corporation, la CIMC Offshore Engineering del gruppo China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC), i gruppi petroliferi ed energetici China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec), China National Offshore Oil Corporation CNOOC), la China Merchants Investment Development Co. (CMID) del gruppo China Merchants Group, la CRRC Group Co., la China Communications Construction Group (CCCG) e la Shanghai State-owned Capital Investment Co. (SSCI).



