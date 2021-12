27 dicembre 2021

Rimane assai bassa l'affidabilità delle schedule delle compagnie di navigazione containerizzate

Nel 2021 si è mantenuta entro il range 33%-40%

L'affidabilità della programmazione delle date di partenza e di arrivo delle portacontainer nei porti mondiali, che è iniziata a precipitare a partire dall'estate del 2020, è tutt'ora assai scarsa. Lo ha evidenziato Sea-Intelligence, società danese che si occupa di analizzare il settore del trasporto marittimo containerizzato, che nell'ultima pubblicazione del suo rapporto “Global Liner Performance” ha spiegato che a novembre 2021 l'affidabilità delle schedule è diminuita di -0,6 punti percentuali mese su mese essendo risultata pari al 33,6% e quindi - ha precisato Sea-Intellingence - mantenendosi entro il range 33%-40% che ha caratterizzato l'intero 2021. Il rapporto, che analizza l'affidabilità delle schedule relative a 34 diverse rotte marittime su cui operano oltre 60 vettori, precisa che a novembre 2021 il livello di affidabilità anno su anno ha registrato una diminuzione di -16,4 punti percentuali.

Sea-Intelligence ha specificato, inoltre, che fra i 14 top carrier mondiali, a novembre 2021 le schedule della compagnia di navigazione Maersk Lines sono risultate nuovamente le più affidabili, con un'affidabilità del 46,3%, seguite dal quelle della Hamburg Süd del gruppo Maersk con il 40,4%. A seguire la compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company (MSC) con un'affidabilità delle schedule compresa tra il 30% e 40% e quindi cinque vettori marittimi con un'affidabilità del 20-30% e i restanti sei vettori con un'affidabilità della programmazione delle partenze delle navi inferiore al 20%, tra cui la taiwanese Evergreen che lo scorso mese ha mostrato l'affidabilità delle schedule più bassa e pari all'11,8%.





