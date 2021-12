28 dicembre 2021

La francese Groupe Gorgé presenta un'offerta non vincolante per acquisire la iXblue

La società high-tech opera nei settori marittimo, della difesa, dell'idrografia e dei droni

Il gruppo industriale francese Groupe Gorgé ha presentato un'offerta non vincolante per acquisire la società high-tech iXblue le cui attività nei settori marittimo, della difesa, dell'idrografia e dei droni - ha spiegato l'azienda transalpina - sono complementari a quelle della ECA Group, controllata della Groupe Gorgé che è specializzata nel segmento della robotica autonoma. Una fusione - ha precisato il gruppo francese - potrebbe generare sinergie assai significative.

Groupe Gorgé ha specificato inoltre che per effettuare l'acquisizione non ricorrerebbe ad un aumento di capitale e l'operazione verrebbe effettuata da una holding di nuova costituzione che avrebbe la proprietà anche di ECA che le verrebbe conferita dal Groupe Gorgé. La holding disporrebbe di fondi apportati da un investitori e raccolti tramite il ricorso al debito.



