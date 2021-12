28 dicembre 2021

Attacco missilistico israeliano contro il porto siriano di Lattakia

Colpite le aree di stoccaggio dei container

Il governo siriano ha denunciato che poco dopo le tre di questa mattina le forze d'occupazione israeliane avrebbero lanciato un attacco missilistico che avrebbe colpito le aree di stoccaggio dei container del porto di Lattakia. La nuova azione contro lo scalo portuale segue quella attuata lo scorso 7 dicembre e avrebbe causato incendi e danni assai più ingenti di quelli provocati 21 giorni fa.

Da tempo il porto siriano è nel mirino delle autorità israeliane che lo ritengono punto di passaggio di armi e munizioni destinate all'Iran e alle milizie libanesi di Hezbollah che combattono a fianco delle forze armate del presidente siriano Bashar Assad.



