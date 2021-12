29 dicembre 2021

Alla COSCO Shipping Bulk il 60% del capitale della COSCO Shipping (Singapore)

La compagnia di Singapore ha una flotta costituita da tre portarinfuse Supramax

COSCO Shipping International (Singapore) Co., società quotata alla Borsa di Singapore che è controllata dal gruppo armatoriale cinese China COSCO Shipping Corporation che ne detiene il 53,3% del capitale, ha ceduto il 60% del capitale della società integralmente controllata COSCO Shipping (Singapore) alla COSCO (H.K.) Shipping Co., società a sua volta integralmente controllata dalla COSCO Shipping Bulk, società di intera proprietà dello stesso gruppo China COSCO Shipping Corporation. La transazione ha un valore di 42,4 milioni di dollari.

Il capitale sociale della COSCO Shipping (Singapore) è ora detenuto per il 40% da COSCO Shipping International (Singapore) Co. e per il 60% (52,6 milioni di azioni) da COSCO (H.K.) Shipping Co.

COSCO Shipping (Singapore) ha una flotta di tre rinfusiere Supramax dell'età media di 16 anni. La compagnia di Singapore ha spiegato che la ridotta consistenza della flotta COSCO Shipping (Singapore) ne ha sinora limitato la capacità di competere efficacemente sul mercato e la transazione consente ora alla società di reperire risorse e capacità necessarie per svilupparsi e ampliarsi ulteriormente.



