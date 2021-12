29 dicembre 2021

Incontro tra i vertici dell'AdSP Ligure Orientale e del gruppo Tarros

Discussione sui piani di sviluppo del porto della Spezia e del Terminal del Golfo

Il presidente e il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva e Francesco di Sarcina, hanno incontrato il presidente del gruppo Tarros, Alberto Musso, con lo scopo di discutere dei piani di sviluppo del porto di La Spezia e in particolare di Terminal del Golfo, la società controllata integralmente dal gruppo Tarros che gestisce l'omonimo terminal per contenitori e altre merci varie nello scalo portuale spezzino. A conclusione dell'incontro, che ha avuto l'obiettivo di definire il percorso futuro e condividere le prossime attività che saranno realizzate congiuntamente da AdSP e dalla Tarros, è stato reso noto che a breve verrà ufficializzato un nuovo accordo tra le parti e definito un cronoprogramma.

«Il Terminal del Golfo, con i suoi traffici concentrati su linee inframediterranee - ha spiegato Sommariva al termine dell'incontro - rappresenta per il porto della Spezia un grandissimo patrimonio. Nelle prossime settimane stabiliremo con Tarros le tappe per i futuri investimenti e le prospettive di traffico. Si tratta di un altro tassello fondamentale per il futuro del nostro scalo». «Quest'incontro - ha commentato Alberto Musso - ha posto le basi per programmare i prossimi interventi fondamentali per la crescita del Terminal del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico del porto di La Spezia. A breve sarà operativo anche il nuovo raccordo ferroviario all'interno del nostro terminal, operazione che accelera percorso sostenibile del porto di La Spezia».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail