29 dicembre 2021

Prosegue il potenziamento della flotta di Wan Hai Lines

Comprate due portacontainer e noleggiate altre due

Continua il rapido potenziamento della flotta di portacontainer della taiwanese Wan Hai Lines (WHL). Nella sola seconda metà di questo mese la compagnia ha annunciato l'acquisizione di una nave da 1.774 teu della singaporiana Sinsa Shipping per 39,0 milioni di dollari, il noleggio per 3,25 anni di una portacontenitori da 2.220 teu della Global Ship Lease (Isole Marshall) con un investimento di 43,5 milioni di dollari, il noleggio per 3,17 anni di una nave da 2.741 teu della CV SIX (Isola di Man) con un investimento di 42,3 milioni di dollari e, infine, l'acquisizione di una portacontenitori da 2.535 teu della panamense Lucretia Shipping per 46,5 milioni di dollari.







