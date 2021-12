31 dicembre 2021

Un bonus di fine anno astronomico fa saltare di gioia i dipendenti di Evergreen

La compagnia di navigazione taiwanese avrebbe elargito gratifiche pari a 40 mensilità

Quaranta mensilità quale bonus di fine anno. Chi non vorrebbe una gratifica così sostanziosa? A quanto pare i dipendenti del gruppo armatoriale taiwanese Evergreen Marine Corporation l'avrebbero ottenuta. Lo ha reso noto il quotidiano “China Times” e, data la rilevanza della cifra quale che sia il livello dello stipendio dei lavoratori dell'azienda, la notizia ha destato stupore, se non incredulità.

Il giornale taiwanese ha raccolto dichiarazioni di dipendenti dell'Evergreen secondo cui, dopo aver già ricevuto un bonus pari a dieci mensilità nel 2020, quest'anno il compenso aggiuntivo sarebbe ammontato sino a 40 mensilità e in tre anni sarebbero previste gratifiche pari a 90 mensilità, bonus versati non solo ai funzionari ma a tutti i dipendenti indipendentemente dalla loro mansione.

Alcuni hanno fatto un rapido calcolo: sulla base di uno stipendio base di 60mila dollari taiwanesi, il bonus ammonterebbe quindi a 2,4 milioni di dollari taiwanesi (87mila dollari USA), importo che a Taiwan permette di acquistare un'automobile di fascia alta.

Per “China Times”, la “generosità” dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti sarebbe conseguenza dell'enorme profitto registrato quest'anno da Evergreen che, secondo le previsioni, si appresta a chiudere l'esercizio annuale 2021 con un utile netto record di oltre 200 miliardi di dollari di Taiwan (7,2 miliardi di dollari USA). Una cifra senza precedenti, da cui un bonus mai visto prima.



