5 gennaio 2022

Completata la cessione di Bergen Engines dalla Rolls-Royce alla Langley Holdings

La società norvegese produce motori e gruppi elettrogeni per i settori del trasporto marittimo e terrestre

Il gruppo ingegneristico e industriale privato britannico Langley Holdings ha completato l'acquisizione dell'azienda norvegese Bergen Engines che è stata ceduta da Rolls-Royce per un corrispettivo di 91 milioni di euro oltre al trattenimento di 16 milioni di liquidità detenuta all'interno di Bergen Engines. La società norvegese produce motori e gruppi elettrogeni alimentati a combustibile liquido e a gas destinati principalmente ai settori del trasporto marittimo e terrestre.

La transazione include la fabbrica di motori di Bergen Engines, l'officina di assistenza e la fonderia dell'azienda in Norvegia nonché la capacità progettuale di motori e centrali elettriche e la rete globale di servizi e le filiali in nove Paesi. Nel 2021 Bergen Engines ha generato ricavi per circa 250 milioni di euro. L'azienda impiega quasi 950 persone in tutto il mondo, di cui più di 600 hanno sede presso il quartier generale e gli impianti di produzione vicino a Bergen, in Norvegia.

Specificando che in futuro Bergen Engines sarà gestita come un'unità di business autonoma focalizzata, oltre che sui suoi mercati tradizionali, sul settore in rapido sviluppo della generazione di energia in microreti, Langley Holdings ha precisato che Bergen diventerà il nucleo della divisione di nuova formazione Power Solutions che lavorerà a stretto contatto con la filiale italiana del gruppo Marelli Motori e con la filiale tedesca del gruppo Piller Power Systems. Si prevede che nel 2022 la nuova divisione Power Solutions, che impiegherà circa 2.400 dei 5.600 lavoratori complessivi del gruppo, genererà circa 600 milioni degli 1,3 miliardi di euro di ricavi previsti da Langley.



