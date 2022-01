7 gennaio 2022

Nel 2021 il porto di Tanjung Pelepas ha segnato un nuovo record annuale di traffico dei container

Movimentati 11,2 milioni di teu (+14%)

Lo scorso anno il porto di Tanjung Pelepas ha movimentato un traffico containerizzato record pari a 11,2 milioni di teu, con un aumento del +14% rispetto agli oltre 9,8 milioni di teu movimentati nel 2020. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti della Malaysia, Wee Ka Siong, evidenziando che la straordinaria crescita negli anni del porto di Tanjung Pelepas dimostra con chiarezza il valore aggiunto del settore marittimo per la prosperità dell'economia malese nonché l'importanza degli scambi commerciali per il Paese a cui i porti nazionali danno un contributo essenziale.





