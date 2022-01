7 gennaio 2022

Nel 2021 i ricavi di Evergreen hanno raggiunto il valore record di 489,4 miliardi di dollari taiwanesi

Volume d'affari in crescita del +136,1% sull'esercizio annuale precedente

Riteniamo improbabile, anzi impossibile, che un anno fa anche il più ottimista fra i top manager della Evergreen Marine Corporation avrebbe potuto prevedere che il 2021 sarebbe stato per la compagnia di navigazione containerizzata taiwanese un anno in cui avrebbe registrato un aumento del +136,1% dei ricavi. Eppure è accaduto. Eppure alla fine del 2020 il già sostenuto e continuo rialzo del valore dei noli marittimi avrebbe potuto far presagire una consistente crescita del volume d'affari della società armatrice, ma non certo l'inusitata ed esponenziale impennata dei ricavi che si è verificata.

Evergreen, infatti, ha archiviato il 2021 con un fatturato di 489,4 miliardi di dollari taiwanesi (17,7 miliardi di dollari USA) rispetto a 207,3 miliardi di dollari di Taiwan nell'esercizio annuale precedente.

E nel 2021, inoltre, le performance sono andate progressivamente migliorando: dopo un primo semestre record con ricavi pari a 190,1 miliardi di dollari taiwanesi, con un incremento del +117,6 sulla prima metà dell'anno precedente, nel secondo semestre i ricavi hanno stabilito il nuovo record di 301,0 miliardi di dollari taiwanesi ed un +151,0% sulla seconda metà del 2020.

Nell'ultimo trimestre del 2021 Evergreen ha registrato anche il proprio nuovo record storico di ricavi trimestrali che sono ammontati a 156,0 miliardi di dollari di Taiwan, con una progressione del +141,5% sul quarto trimestre del 2020.





