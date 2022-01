10 gennaio 2022

Straordinario aumento dei ricavi annuali delle compagnie taiwanesi Yang Ming e Wan Hai Lines

Registrate crescite rispettivamente del +120,2% e del +149,4% sul 2020

Così come per la connazionale Evergreen Marine Corporation, anche per le altre due principali compagnie di navigazione containerizzate taiwanesi Yang Ming Marine Corporation e Wan Hai Lines (WHL) il 2021 è stato un anno record quanto a performance finanziarie aziendali. Almeno lo è stato per ciò che attiene ai ricavi, l'unica voce del bilancio annuale ad ora resa nota dalle compagnie.

Lo scorso anno Yang Ming ha registrato un volume d'affari record di 334,5 miliardi di dollari di Taiwan (12,1 miliardi di dollari USA), con un eccezionale incremento del +120,2% rispetto al 2020 quando era stato segnato il precedente picco storico con 151,98 miliardi di dollari taiwanesi. Il 31 dicembre scorso la compagnia ha festeggiato inoltre nuovi record storici di ricavi semestrali e trimestrali: il primo è stato totalizzato nella seconda metà del 2021 con 198,9 miliardi di dollari taiwanesi e una crescita del +132,7% sul secondo semestre dell'anno precedente, mentre il secondo record è stato conseguito nell'ultimo trimestre del 2021 con ricavi pari a 103,5 miliardi e un rialzo del +121,9% sul corrispondente periodo del 2020. Da evidenziare che, relativamente ai ricavi semestrali, il precedente record era stato ottenuto nella prima metà del 2021, e relativamente ai ricavi trimestrali, in ogni successivo trimestre del 2021 Yang Ming ha infranto il record storico segnato nel periodo precedente.

Per Wah Hai Lines i ricavi dell'esercizio annuale 2021 sono ammontati al valore record di 228,0 miliardi di dollari di Taiwan (8,2 miliardi di dollari USA), con uno straordinario aumento del +149,4% sull'esercizio annuale precedente. Anche per WHL il secondo semestre del 2021 è stato un periodo semestrale record quanto a ricavi, che si sono attestati a 141,4 miliardi di dollari taiwanesi, il +194,6% in più rispetto alla seconda metà dell'anno precedente. Non ha costituito invece un nuovo record storico il valore dei ricavi registrato dalla compagnia nell'ultimo trimestre del 2021, record storico che è stato segnato nel terzo trimestre dell'anno con 70,7 miliardi di dollari taiwanesi. Tuttavia i ricavi pari a 70,6 miliardi di dollari taiwanesi totalizzati nel trimestre ottobre-dicembre del 2021 rappresentano il nuovo record per questo periodo dell'anno nonché un incremento del +149,4% sul quarto trimestre del 2020.









